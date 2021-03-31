Алаев: полученный россиянами опыт на молодежном чемпионате Европы вселяет оптимизм

Молодежная сборная России в трех матчах чемпионата Европы одержала победу и потерпела два поражения, заняв третье место и не сумев выйти из группы.

"Вселяет оптимизм, что ребята, прошедшие весь цикл с этой командой, а также совсем юные футболисты, которые только появились и которым только предстоит играть на этом уровне, получили неоценимый опыт больших турниров. Они почувствовали интенсивность, которая от них требуется, чтобы бороться на равных с европейскими грандами. Надеюсь, футболисты и тренерский штаб сделают выводы и продолжат движение вперед", - сказал Алаев.

Отборочный цикл чемпионата Европы 2023 года начнется в сентябре этого года. Россияне в группе С сыграют с командами Испании, Северной Ирландии, Словакии, Литвы и Мальты.