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Молодежный чемпионат Европы по футболу

Алаев: полученный россиянами опыт на молодежном чемпионате Европы вселяет оптимизм

Сборная России не смогла выйти из группы, заняв третье место
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Опыт, полученный футболистами сборной России на молодежном чемпионате Европы, вселяет оптимизм. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

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Молодежная сборная России в трех матчах чемпионата Европы одержала победу и потерпела два поражения, заняв третье место и не сумев выйти из группы.

"Вселяет оптимизм, что ребята, прошедшие весь цикл с этой командой, а также совсем юные футболисты, которые только появились и которым только предстоит играть на этом уровне, получили неоценимый опыт больших турниров. Они почувствовали интенсивность, которая от них требуется, чтобы бороться на равных с европейскими грандами. Надеюсь, футболисты и тренерский штаб сделают выводы и продолжат движение вперед", - сказал Алаев.

Отборочный цикл чемпионата Европы 2023 года начнется в сентябре этого года. Россияне в группе С сыграют с командами Испании, Северной Ирландии, Словакии, Литвы и Мальты.

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