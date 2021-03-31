Венесуэльского теннисиста отстранили на 14 лет за нарушение антикоррупционных правил

ТАСС, 31 марта. Венесуэльский теннисист Роберто Майтин оштрафован на $100 тыс. и отстранен на 14 лет за нарушение антикоррупционных правил. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной структуры Tennis Integrity Unit.

Майтин совершил нарушения в 2017 и 2018 годах, он мог подать апелляцию на решение органа, однако не стал этого делать. Отмечается, что венесуэлец несколько раз нарушил правила организации. Помимо штрафа и дисквалификации, венесуэльскому спортсмену запрещено заниматься тренерской деятельностью и посещать любые теннисные мероприятия.

Наказание отсчитывается с 29 марта 2021 года.

Майтин выступал в парном разряде, он занимает 179-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2015 году он поднялся на высшую для себя 86-ю строчку.