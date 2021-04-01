Выборы президента Европейской федерации тяжелой атлетики пройдут в четверг в Москве

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) пройдет в первый день апреля в Москве. Выборы руководства EWF состоятся за два дня до старта континентального первенства.

В настоящее время президентом EWF является итальянец Антонио Урсо, первым вице-президентом - Сергей Сырцов, возглавлявший до 2016 года Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР).

В связи с пандемией коронавируса, которая лишила некоторых делегатов возможности прибыть в Москву, выборы будут гибридными. Люди, непосредственно находящиеся на конгрессе, проголосуют с помощью бумажных бюллетеней. Те, кто не смог прилететь в Россию, будут голосовать удаленно в онлайн-режиме.

На пост президента EWF претендуют три кандидата. Это нынешний президент ФТАР Максим Агапитов, который сейчас является также членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики, генеральный секретарь EWF Хасан Аккус (Турция) и член исполкома организации Антонио Конфлитти из Молдавии. Агапитов в случае своего неизбрания главой европейской федерации также будет претендовать на посты первого вице-президента и генерального секретаря EWF.

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин выдвинут в члены исполкома EWF и в состав технического комитета, Дмитрий Черногоров - в члены тренерского и научного комитета, Сергей Серебряков - в медицинский комитет европейской федерации.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет с 3 по 11 апреля в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.