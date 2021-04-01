В "Рейнджерс" еще не решили, когда Виталий Кравцов дебютирует в НХЛ

ТАСС, 1 апреля. Тренерский штаб клуба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" еще не решил, когда российский нападающий Виталий Кравцов проведет дебютный матч за команду в рамках регулярного чемпионата. Об этом заявил главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн, комментарий которого приводит журналист газеты USA Today Винс Меркольяно.

Сезон-2020/21 Кравцов провел в системе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор", за который выступал на правах аренды. 16 марта пресс-служба челябинцев сообщила, что 21-летний форвард покинул расположение команды и отправился в Северную Америку.

"Мы действительно хотим дать ему игровое время, но не просто для того, чтобы он сыграл. Кравцов заработал и продолжает зарабатывать возможность попасть в игру. Мы еще не решили, когда это произойдет", - сказал Куинн.

"Нам всем нравятся его мастерство и хоккейный IQ, - добавил главный тренер "Рейнджерс". - У него определенно был хороший год в России, поэтому мы действительно хотим вовлечь его в игру".

Кравцов был выбран "Рейнджерс" на драфте 2018 года под общим девятым номером, в мае 2019 года он подписал с клубом трехлетний контракт. В сезоне-2019/20 нападающий провел 39 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб "Рейнджерс" "Хартфорд", в составе которого набрал 15 (шесть голов + девять передач) очков. В октябре он вернулся в "Трактор" и сыграл в 11 играх за клуб, набрав три (2+1) очка, после чего вновь отправился в США. В августе 2020 года "Рейнджерс" приняли решение отдать нападающего в аренду челябинскому клубу, сохранив право вызвать форварда обратно, когда в НХЛ начнется новый сезон.

В нынешнем сезоне на счету Кравцова 49 матчей и 24 (16+8) очка за "Трактор" в регулярном чемпионате, а также пять встреч и 4 (2+2) очка в плей-офф КХЛ.