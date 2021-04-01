Соревнования горнолыжников в слаломе-гиганте на чемпионате России перенесли из-за непогоды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Запланированные на четверг заезды участников Чемпионата и Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине "слалом-гигант" перенесены на субботу из-за непогоды, сообщается на сайте краевого правительства.

"Соревнования перенесены из-за неблагоприятных метеоусловий. На склоне низкая видимость, туман, идет ледяной дождь. Поэтому запланированные на сегодня соревнования в дисциплине "слалом-гигант" перенесены на послезавтра, 3 апреля. Завтра пройдут заезды мужчин и женщин в дисциплине "слалом", - приводятся в сообщении слова главного судьи соревнований Сергея Петрова.

Чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту проходят на Камчатке с 31 марта по 4 апреля. Спортсмены поборются за победу в слаломе, супергиганте, слаломе-гиганте и командных соревнованиях.

Всего во время соревнований Камчатский край примет около 300 человек, из них 140 - спортсмены из 19 регионов Российской Федерации, а также представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Еще 70 человек - тренеры. Судейская группа состоит из 80 человек. Чемпионат России должен был пройти в регионе еще в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Сейчас большая часть Камчатки находится в зоне влияния тихоокеанского циклона. Атмосферный вихрь принес в разные районы края снег, метель и ветер. В Петропавловске-Камчатском сейчас снег с дождем, ветер около 2 м/с.