"Баффало" разгромил "Филадельфию" и прервал серию из 18 поражений в НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Сэм Рейнхарт (10-я минута), Кертис Лазар (12), Стивен Фогарти (30), Кейси Миттельштадт (36), Брендон Монтор (55, 56). У проигравших гол на счету Ивана Проворова (24).

ТАСС, 1 апреля. "Баффало" на своей площадке со счетом 6:1 обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Проворов отличился во втором матче подряд, забросил шестую шайбу в текущем сезоне и набрал 18 очков (шесть голов + 12 передач) в 35 играх. Монтор забросил оба гола в меньшинстве с разницей в 37 секунд, что является рекордом НХЛ.

"Баффало" прервал серию из 18 поражений и занимает последнюю, восьмую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 19 очков в 35 матчах. Предыдущую победу команда одержала 24 февраля в игре против "Нью-Джерси" (4:1). "Филадельфия" находится на пятой позиции с 38 очками за 35 игр.

Следующий матч "Баффало" проведет 2 апреля дома против "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфия" 4 апреля сыграет в гостях с "Нью-Йорк Айлендерс".

В другом матче игрового дня "Торонто" на выезде обыграл "Виннипег" (3:1), в составе гостей голевой передачей отметился российский нападающий Илья Михеев.