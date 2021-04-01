Олимпийский призер Петухов возглавит комитет по физкультуре и спорту Курской области

КУРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте лыжник Алексей Петухов с 13 апреля займет пост главы комитета по физической культуре и спорту Курской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"В администрации Курской области кадровые перемены. 12 апреля пост председателя регионального комитета по физической культуре и спорту по собственному желанию покидает Алексей Спиридонов в связи с переходом на новое место работы. С 13 апреля комитет возглавит Алексей Петухов", - говорится в сообщении.

Петухову 37 лет, он также является чемпионом мира 2013 года и обладателем серебряной медали мирового первенства 2015 года в командном спринте. С ноября 2019 года Петухов возглавляет спортивную школу зимних видов спорта "Арена" в Курске.