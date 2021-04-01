Оргкомитет Олимпиады заявил, что решение об отмене эстафеты огня в Осаке еще не принято

ТОКИО, 1 апреля. /ТАСС/. Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио еще не согласовал отмену этапа эстафеты олимпийского огня в префектуре Осака, который запланирован на 13-14 апреля. Об этом в четверг заявил представитель оргкомитета Масанори Такая.

"В настоящий момент между оргкомитетом и организаторами этапа эстафеты в Осаке проходит обсуждение, информация об отмене не соответствует действительности. Мы намерены как можно скорее озвучить окончательное решение", - передает слова представителя агентство Jiji.

Ранее в четверг премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам, что, по его информации, этап эстафеты был отменен в связи с введением с 5 апреля по 5 мая в Осаке, а также в префектурах Мияги и Хёго усиленных ограничительных мер из-за распространения нового коронавируса.

Эстафета олимпийского огня началась 25 марта на территории футбольного тренировочного центра J-Village ("Джей-виллидж") в префектуре Фукусима. Событие проходит в условиях осуществления мер по предотвращению распространения коронавируса. Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.