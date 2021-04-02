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Футбол в России

Футбольный клуб "Новосибирск" выкупил символику обанкротившейся "Сибири" за 93 тыс. рублей

В августе Арбитражный суд Новосибирской области признал "Сибирь" банкротом и ввел процедуру конкурсного производства

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Созданный летом 2019 года футбольный клуб "Новосибирск" выкупил у банкротящейся "Сибири" логотип с изображением орла за 93 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев.

В августе Арбитражный суд Новосибирской области признал "Сибирь" банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. "Новосибирск" был создан в 2019 году после вылета "Сибири" из Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Прошли торги, после регистрации в Роспатенте этого товарного знака мы сможем его использовать, и, что очень важно - бороться с нелегальной продукцией", - сказал Кондратьев.

"Новосибирск" был единственным участником торгов за логотип с изображением орла, выкупив его по стартовой цене 93 тыс. рублей.

"Сибирь" была основан в 1934 году. По итогам сезона-2018/19 команда заняла 18-е место в турнирной таблице ФНЛ и вылетела в Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). После этого власти региона приняли решение учредить некоммерческую организацию "Футбольный клуб "Новосибирск", в которую перешло большинство сотрудников "Сибири", учредителем нового клуба стала Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта региона.

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