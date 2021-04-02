Сборная Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам

ТЮМЕНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Лыжницы Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина, представляющие первую команду Тюменской области, заняли первое место в эстафете на чемпионате России в Тюмени.

Спортсменки преодолели дистанцию за 56 минут 21,1 секунды. Второе место заняли Христина Мацокина, Алия Иксанова, Анна Нечаевская, Анастасия Доценко из первой команды Республики Татарстан (отставание - 59,5 секунды). Третьими стали Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова из команды СДВФО (+1.05,3).

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.