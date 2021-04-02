Чемпионат мира по боксу 2023 года пройдет в Ташкенте

ТАСС, 2 апреля. Чемпионат мира по боксу среди мужчин 2023 года пройдет в Ташкенте. Об этом заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Я рад объявить, что Узбекистан, страна с сильными боксерами и чемпионским характером, станет хозяйкой чемпионата мира 2023 года, - сказал Кремлев. - Я уверен в высоком уровне организации турнира, огромной поддержке болельщиков и зрелищных боях".

Чемпионат мира 2019 года прошел в Екатеринбурге. В командном зачете сборная России заняла второе место с тремя золотыми и одной бронзовой медалью, первой стала команда Узбекистана.

Чемпионат мира 2021 года состоится с 10 по 24 апреля в Белграде.