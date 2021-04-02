Заслуженный тренер России Загорулько госпитализирован с коронавирусом

ТАСС, 2 апреля. Заслуженный тренер СССР и РФ по легкой атлетике Евгений Загорулько находится в больнице с онкологическим заболеванием и коронавирусом. Об этом в Instagram сообщил бывший подопечный Загорулько олимпийский чемпион Андрей Сильнов.

"Ситуация, в которой оказался мой тренер и тренер многих чемпионов, спортсменов, заслуженный тренер СССР и России Загорулько Евгений Петрович, очень сложная. Диагноз неутешительный: онкология и плюс ковид, сейчас он в больнице. Состояние очень тяжелое", - написал Сильнов.

Загорулько 78 лет, он занимается тренерской работой с 1967 года, в числе его подопечных олимпийские чемпионы Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Анна Чичерова, Сильнов, а также чемпионы мира Тамара Быкова, Вячеслав Воронин.

В 2002 году Загорулько был награжден орденом Дружбы, в 2010 - орденом Почета. В 2013 году он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.