Волейболистки "Локомотива" и московского "Динамо" сыграют в финале чемпионата России

ТАСС, 2 апреля. Московское "Динамо" в гостях обыграло казанский клуб "Динамо - Ак Барс" и стало вторым финалистом чемпионата России по волейболу среди женщин.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:20, 25:16) в пользу московской команды. Ранее в пятницу калининградский "Локомотив" оказался сильнее екатеринбургской "Уралочки", победив со счетом 3-1 (24:26, 25:16, 25:20, 25:18).

В финале турнира встретятся московское "Динамо" и "Локомотив", в матче за третье место сыграют "Динамо - Ак Барс" и "Уралочка". Эти игры пройдут 3 апреля.

В "Финал шести" квалифицировались команды, занявшие первое и второе места по итогам предварительного этапа, а также победители серии матчей квалификационного раунда среди клубов, занявших с третьего по десятое места. Далее шесть команд разбились на две группы. В полуфинал вышли клубы, занявшие первое и второе места.