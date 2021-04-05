Футболист "Манчестер Юнайтед" Байи заразился коронавирусом

ТАСС, 5 апреля. Тест на коронавирусную инфекцию защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Байи не принял участие в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (2:1) в воскресенье. Защитник провел матч отборочного турнира Кубка африканских наций за сборную Кот-д'Ивуара против команды Нигера (3:0) 26 марта.

"К сожалению для Эрика, он не будет с нами какое-то время, потому что он был в Кот-д'Ивуаре и сдал положительный тест на COVID-19, - сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер. - Так что, к сожалению, он еще не вернулся в Великобританию".

"Манчестер Юнайтед" занимает второе место в таблице чемпионата Англии, набрав 60 очков в 30 играх. Следующий матч в чемпионате команда проведет 11 апреля в гостях против лондонского "Тоттенхэма". Также "Манчестер Юнайтед" проведет первый матч 1/4 финала Лиги Европы против испанской "Гранады" 8 апреля на выезде.

Байи 26 лет, он провел в нынешнем сезоне 15 матчей за "Манчестер Юнайтед" и не отметился забитыми мячами.