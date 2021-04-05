Москвина сообщила, что фигуристы ее группы вакцинировались от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Фигуристы, тренирующиеся под руководством Тамары Москвиной, вакцинировались от коронавируса. Об этом специалист сообщила журналистам.

Учениками Москвиной являются чемпионы мира 2021 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также бронзовые призеры мирового первенства в Стокгольме Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

"Вакцинацию надо проводить точно. Мы провели вакцинацию всем спортсменам, это как гарантия, нас же всех когда-то прививали, - сказала Москвина. - Поэтому не бойтесь, даже я пошла, не слышно этого укольчика - ни одного, ни второго. В любое время дня и ночи приходите и вакцинируйтесь, я не агент Роспотребнадзора, но советую по-настоящему".