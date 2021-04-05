Отстраненные футболисты "Тамбова" Еркин и Герман вернулись к тренировкам

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Нападающий "Тамбова" Александр Еркин и его одноклубник полузащитник Дмитрий Герман, которые были отстранены по подозрению в участии в договорных матчах, вернулись к тренировочному процессу с командой. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что проводит проверку возможного участия игроков "Тамбова" в договорных матчах. Они были опрошены в РФС.

"Футболисты Герман и Еркин вернулись к тренировкам. Мы ничего от Российского футбольного союза не получили", - сказала Коновалова.

В службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что расследование организации в отношении двух игроков "Тамбова" еще не завершено.

"Тамбов" занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги с 13 очками после 24 матчей.