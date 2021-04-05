Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс готовится к Олимпиаде-2022 на трассе в Сочи

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Лидер сборной Латвии по скелетону Мартинс Дукурс, имеющий в активе шесть побед на чемпионатах мира и 11 - на европейских первенствах, в настоящее время тренируется на трассе в Сочи, где в 2014 году стал серебряным призером Олимпиады. Как рассказал спортсмен ТАСС, в Россию он приехал для того, чтобы лучше подготовиться к Играм 2022 года в Пекине.

37-летний Дукурс является действующим победителем Кубка мира, в минувшем сезоне он одержал победы на четырех этапах и дважды становился вторым. На ЧМ-2021 спортсмен показал 16-й результат.

"Я приехал в Сочи 29 марта, сейчас это единственная трасса, где есть лед, - сказал скелетонист. - Сама трасса в отличном состоянии, да и лед здесь великолепный при такой теплой погоде. Я соглашусь с моими коллегами, что сочинская трасса по своему профилю больше всего похожа на пекинскую, но что-то конкретное можно будет говорить только после того, как я съезжу в Китай. Поэтому я тренируюсь сейчас в Сочи и готовлюсь к Олимпиаде".

"Мне здесь нужно проверить некоторые технические новинки, которые невозможно оценить на трассе в Сигулде. Здесь я буду находиться до 8 апреля, а потом уйду в отпуск, займусь лечением травмы. А в конце мая - начале июня уже начну активно готовиться к следующему сезону", - добавил Дукурс, последний раз приезжавший в Сочи в феврале 2015 года на этап Кубка мира.

5 апреля на сочинской олимпийской трассе стартовал чемпионат России по скелетону. Мартинс Дукурс в этот день также спустился по трассе в качестве шпура (спортсмена, который тестирует трассу перед началом каждого заезда).

Вместе с Дукурсом в Сочи тренируются австрийские скелетонисты, в числе которых бронзовый призер этапа Кубка мира сезона-2020/21 Самуэль Майер и Флориан Ауэр, занявший 11-е место в общем зачете Кубка мира.