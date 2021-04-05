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Футбол в России

Футболисту "Спартака" Жиго диагностировали сотрясение мозга

Основной центральный защитник столкнулся с игроком "Ростова" в воскресном матче чемпионата России
Самюэль Жиго (слева) Эрик Романенко/ТАСС
Описание
Самюэль Жиго (слева)
© Эрик Романенко/ТАСС

ТАСС, 5 апреля. Защитнику футбольного клуба "Спартак" Самюэлю Жиго диагностировали сотрясение мозга второй степени. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

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Сроки восстановления футболиста не приводятся.

В воскресенье француз вышел в стартовом составе на матч 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" и был заменен на 80-й минуте после столкновения с футболистом "Ростова" Понтусом Альмквистом.

Ближайший матч "Спартак" проведет 11 апреля в гостях против "Локомотива". В турнирной таблице "Спартак" занимает второе место, набрав 47 очков. "Локомотив" с 43 очками находится на третьей строчке.

Жиго 27 лет, он выступает за "Спартак" с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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