Футболисту "Спартака" Жиго диагностировали сотрясение мозга

ТАСС, 5 апреля. Защитнику футбольного клуба "Спартак" Самюэлю Жиго диагностировали сотрясение мозга второй степени. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

"Спартак" победил "Ростов" и сократил отставание от "Зенита" в премьер-лиге

Интрига жива. "Спартак" победил "Ростов" и сократил отставание от "Зенита" в премьер-лиге

Сроки восстановления футболиста не приводятся.

В воскресенье француз вышел в стартовом составе на матч 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" и был заменен на 80-й минуте после столкновения с футболистом "Ростова" Понтусом Альмквистом.

Ближайший матч "Спартак" проведет 11 апреля в гостях против "Локомотива". В турнирной таблице "Спартак" занимает второе место, набрав 47 очков. "Локомотив" с 43 очками находится на третьей строчке.

Жиго 27 лет, он выступает за "Спартак" с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.