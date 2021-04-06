В Японии выразили сожаление в связи с отказом КНДР участвовать в Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 6 апреля. /ТАСС/. Япония сожалеет в связи с отказом сборной КНДР принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио. Об этом заявил во вторник глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.

КНДР не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио

"Я очень сожалею в связи с решением Северной Кореи, поскольку хотелось бы, чтобы в Олимпиаде смогли принять участие сборные всех стран и регионов", - приводит его слова телеканал Эн-эйч-кей. Говоря о перспективах проведения Игр в условиях пандемии, Ямасита добавил, что ситуация в мире в целом стабилизировалась благодаря набирающей масштабы вакцинации.

Глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото, комментируя решение Пхеньяна, отметила, что Япония продолжит прилагать усилия по созданию условий для безопасного участия в соревнованиях для всех спортсменов.

Агентство ЦТАК ранее во вторник сообщило, что сборная КНДР не будет принимать участия в Олимпиаде в Токио летом этого года, чтобы защитить своих спортсменов от заражения коронавирусной инфекцией. Такое решение было принято на состоявшемся в марте заседании Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР, отмечается в заметке.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся 23 июля - 8 августа 2021 года.