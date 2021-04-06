Лопухов посоветовал Акимовой готовиться к сезону в составе биатлонной сборной

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова к новому сезону должна готовиться в составе сборной страны. Такое мнение ТАСС высказал Николай Лопухов, который готовил спортсменку к возобновлению карьеры.

Для Акимовой минувший сезон стал первым после двухлетнего перерыва. Она выступила на пяти этапах Кубка мира, заняв в общем зачете 66-е место.

"Я ей рекомендую готовиться со сборной, - сказал Лопухов. - Мы вели подготовку с точки зрения ее двухгодичного перерыва, сумели вернуться на определенный уровень. Но, чтобы решать большие задачи, участвовать в Олимпийских играх и в Кубке мира, нужна другая организационная и методическая подготовка".

"В сборной будет тренер по стрелковой подготовке, в этом плане организация у нас была на очень низком уровне. Стрелковая и функциональная подготовка должна вестись на уровне сборной", - добавил он.

Акимовой 30 лет, она является призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, также в ее активе две золотые и одна бронзовая награда этапов Кубка мира.