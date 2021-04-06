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Фигурное катание

Фигурист Козловский считает, что на шоу "Чемпионы на льду" была потрясающая атмосфера

По мнению россиянина, на чемпионате мира в Стокгольме не было такой энергетики

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Шоу "Чемпионы на льду" прошло с потрясающей энергетикой, в отличие от чемпионата мира по фигурному катанию. Такое мнение журналистам после выступления в шоу высказал фигурист Дмитрий Козловский.

Мероприятие состоялось во вторник в московском дворце "Мегаспорт". Мировое первенство прошло в Стокгольме с 22 по 28 марта.

"Было очень хорошо, энергетика потрясающая. В Стокгольме мы были лишены такого подарка", - сказал Козловский.

"Сегодня мы кайфанули. Было приятно ощущать такую поддержку. Шоу создано для зрителей, и ты выходишь дарить удовольствие им", - добавила его партнерша Александра Бойкова.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019), чемпионами России (2020) и серебряными призерами юниорского чемпионата мира (2017) в соревнованиях спортивных пар.

Участие в шоу приняли ученики Этери Тутберидзе, а также приглашенные фигуристы. Следующее выступление пройдет в Санкт-Петербурге 14 апреля.

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