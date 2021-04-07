В Москве и Петербурге откроются три дополнительных центра выдачи Fan ID перед Евро

ТАСС, 7 апреля. Три дополнительных центра выдачи паспортов болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу откроются в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Два центра будут расположены в Санкт-Петербурге, который примет матчи чемпионата Европы, и один - в Москве.

Иностранные зрители смогут въехать в Россию по документу, удостоверяющему личность, и паспорту болельщика как в физической, так и в электронной форме без оформления визы в период с 29 мая по 2 июля. Выезд возможен с 29 мая по 12 июля. Fan ID необходим для прохода на стадион, его можно оформить бесплатно и однократно на все матчи турнира, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

Паспорт болельщика - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.