Глава Федерации дзюдо Санкт-Петербурга назвал кандидатов на участие в Олимпиаде в Токио

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и руководитель клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин рассказал, что среди воспитанников клуба есть семь кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио.

"У нас на сегодняшний день семь спортсменов, которые являются кандидатами на Олимпийские игры. Но если быть абсолютно откровенными - из них реально, скорее всего, путевки завоюют три человека. Это Мадина Таймазова (в весовой категории 70 кг), с вероятностью 99% это Арман Адамян (100 кг), он 100% завоюет лицензию, но у него конкуренция с российским спортсменом, в ближайший месяц-два все решится. И действующий олимпийский чемпион Хусен Халмурзаев, он 100% наберет рейтинг, но у него конкуренция с осетинским спортсменом в России", - сказал журналистам Рахлин в ходе пресс-тура в клуб, организованного ТАСС.

Он добавил, что примерно в конце мая тренерский штаб сборной России определит будущих участников Олимпийских игр. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Клуб дзюдо "Турбостроитель", в котором занимался в юности Владимир Путин, является преемником традиций спортивного клуба Ленинградского металлического завода, одного из старейших спортивных клубов города. В 1969 году открылась секция самбо, которую возглавил будущий заслуженный тренер России Анатолий Рахлин. Позднее, когда в СССР начало развиваться дзюдо, Рахлин одним из первых в стране стал готовить спортсменов в этом виде спорта, его имя связывают с многочисленными победами дзюдоистов, которых он воспитал для советского и российского спорта. Сегодня клуб является центром дзюдо, который готовит спортсменов в сборные команды Санкт-Петербурга и России.