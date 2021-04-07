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Футбол в России

"Ахмат" обыграл "Уфу" и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Автором единственного забитого мяча стал Евгений Харин
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 7 апреля. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" дома обыграл "Уфу" в четвертьфинальном матче Бетсити - Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Гол на 55-й минуте забил Евгений Харин. "Уфа" провела первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Николая Сафрониди. В субботу после поражения в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского "Динамо" (0:4) Рашид Рахимов подал в отставку с поста главного тренера. Руководство клуба удовлетворило его просьбу.

В четверг в четвертьфиналах сыграют тульский "Арсенал" и ЦСКА, а также самарские "Крылья Советов" и столичное "Динамо".

Полуфинальные пары определятся в результате жеребьевки, матчи пройдут 21-22 апреля. Финал запланирован на 12 мая. "Ахмат" побеждал в Кубке России в 2004 году, тогда клуб назывался "Терек".

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