Гол Тарасенко и передача Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

ТАСС, 8 апреля. "Сент-Луис" обыграл "Вегас" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Владимир Тарасенко (1-я минута), Самуэль Блэз (8), Джейк Уолман (54). У проигравших отличился Николас Руа (56).
Тарасенко забросил третью шайбу в текущем сезоне НХЛ, всего на счету россиянина девять очков (три гола + шесть передач) в 15 матчах. В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече - третью за 2,5 года, из-за чего провел первый матч нынешнего сезона только 7 марта. Его одноклубник Иван Барбашев отметился голевой передачей, набрав семь очков (2+5) в 21 игре.
"Сент-Луис" занимает пятую позицию в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 40 очков в 39 матчах. "Вегас" находится на втором месте с 52 очками за 37 игр. В следующем матче "Сент-Луис" 10 апреля сыграет дома против "Миннесоты", а "Вегас" в тот же день примет "Аризону".