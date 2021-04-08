Гол Тарасенко и передача Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

Тарасенко забросил третью шайбу в текущем сезоне НХЛ, всего на счету россиянина девять очков (три гола + шесть передач) в 15 матчах. В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече - третью за 2,5 года, из-за чего провел первый матч нынешнего сезона только 7 марта. Его одноклубник Иван Барбашев отметился голевой передачей, набрав семь очков (2+5) в 21 игре.