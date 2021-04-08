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Биатлон

Майгуров не считает трагедией потерю биатлонистками максимальной квоты в Кубке мира

В следующем сезоне на личные гонки Кубка мира команда сможет выставлять по пять, а не шесть спортсменок
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Потерю женской сборной России максимальной квоты в Кубке мира на следующий сезон не стоит считать трагедией. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

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По итогам сезона российские биатлонистки в зачете команд заняли шестое место, по этой причине в следующем сезоне на личные гонки Кубка мира команда сможет выставлять по пять, а не шесть спортсменок.

"Потерю одного места я не считаю огромной трагедией, уверен, что в следующем сезоне мы спокойно вернем максимальную квоту, - сказал Майгуров. - Да и у спортсменок будет больше мотивации".

Лучшей из россиянок в Кубке мира стала Светлана Миронова - 19-е место. Следом расположилась Ульяна Кайшева.

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