Майгуров не считает трагедией потерю биатлонистками максимальной квоты в Кубке мира

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Потерю женской сборной России максимальной квоты в Кубке мира на следующий сезон не стоит считать трагедией. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

"Нам важны медали, остальное — так себе".

"Нам важны медали, остальное — так себе". Майгуров об итогах сложного биатлонного сезона

По итогам сезона российские биатлонистки в зачете команд заняли шестое место, по этой причине в следующем сезоне на личные гонки Кубка мира команда сможет выставлять по пять, а не шесть спортсменок.

"Потерю одного места я не считаю огромной трагедией, уверен, что в следующем сезоне мы спокойно вернем максимальную квоту, - сказал Майгуров. - Да и у спортсменок будет больше мотивации".

Лучшей из россиянок в Кубке мира стала Светлана Миронова - 19-е место. Следом расположилась Ульяна Кайшева.