Майгуров: появление иностранного тренера в сборной России по биатлону маловероятно

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Появление иностранного специалиста в сборной России по биатлону сейчас маловероятно. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

"Нам важны медали, остальное — так себе".

"Нам важны медали, остальное — так себе". Майгуров об итогах сложного биатлонного сезона

Старшие тренеры мужской и женской сборных России Юрий Каминский и Михаил Шашилов продолжат работать в следующем сезоне, однако в составе их помощников могут произойти изменения. В последнее время обсуждался вопрос усиления команды немецким специалистом Рикко Гроссом, который уже работал со сборной России в прошлом олимпийском цикле.

"Не исключено, этот вопрос обсуждался, - ответил Майгуров на вопрос о приглашении тренера из-за рубежа. - Но, думаю, что иностранцев не будет".

Гросс является четырехкратным чемпионом мира, сейчас он возглавляет сборную Австрии.