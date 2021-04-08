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Биатлон

Майгуров: появление иностранного тренера в сборной России по биатлону маловероятно

В последнее время обсуждался вопрос усиления команды немецким специалистом Рикко Гроссом, который уже работал со сборной в прошлом олимпийском цикле
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Появление иностранного специалиста в сборной России по биатлону сейчас маловероятно. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

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Старшие тренеры мужской и женской сборных России Юрий Каминский и Михаил Шашилов продолжат работать в следующем сезоне, однако в составе их помощников могут произойти изменения. В последнее время обсуждался вопрос усиления команды немецким специалистом Рикко Гроссом, который уже работал со сборной России в прошлом олимпийском цикле.

"Не исключено, этот вопрос обсуждался, - ответил Майгуров на вопрос о приглашении тренера из-за рубежа. - Но, думаю, что иностранцев не будет".

Гросс является четырехкратным чемпионом мира, сейчас он возглавляет сборную Австрии.

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