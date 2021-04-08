{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Туктамышева будет капитаном сборной России на командном чемпионате мира

Турнир пройдет в Осаке с 15 по 18 апреля
Елизавета Туктамышева Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 8 апреля. Елизавета Туктамышева будет капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

На эту тему

Командный чемпионат мира пройдет в Осаке с 15 по 18 апреля. В составе российской сборной также выступят Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, серебряным призером прошедшего в Стокгольме мирового первенства. Фигуристка в третий раз примет участие в командном чемпионате мира.

Оригинальное название турнира - World Team Trophy, статус мирового первенства он носит неофициально.

Теги
Фигурное катание
Летние олимпийские виды спорта
Российским спортсменам предложили провести тренировочные сборы в Тунисе
Министр спорта РФ Олег Матыцин в Москве провел встречу с делегацией Тунисской Республики
Читать полностью