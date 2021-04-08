Тарасова прокомментировала ошибки Загитовой в новом показательном номере "Внутренний свет"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Чемпионка Олимпийских игр в Пхёнчхане Алина Загитова допустила ошибки в премьере показательного номера "Внутренний свет" в шоу "Чемпионы на льду", но это был ее первый прокат, поэтому претензий в данном случае к ней нет. Таким мнением с ТАСС поделилась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Катание Загитовой в шоу, представленном московской публике 6 апреля, было не безупречным - спортсменка допустила падения. В этот день Загитова представила свой новый показательный номер "Внутренний свет" на музыку Cinematic Orchestra.

"Загитова обещала показать новую программу, она ее показала. Хотите, чтобы она чисто прокатала ее в первый раз? Новую программу? У меня к ней претензий нет. Да, она нечисто прокаталась, но она ее еще будет катать", - сказала Тарасова.

Летом прошлого года Загитова, приостановившая карьеру, поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.