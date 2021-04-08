Сотиева оценила решение судей не засчитать ей "золотую" попытку на чемпионате Европы

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российская тяжелоатлетка Яна Сотиева расстроена, что не сумела выиграть золотую медаль чемпионата Европы, однако принимает решение судей, не засчитавших ей заключительную попытку. Об этом Сотиева сообщила журналистам.

Сотиева, выступающая в весовой категории до 76 кг, показала результат 246 кг (112 толчок + 134 рывок), победу одержала украинка Ирина Деха (248), третьей стала еще одна представительница России Анастасия Романова (243). В последней попытке Сотиева подняла над головой штангу весом 137 кг, однако судьи не засчитали попытку, которая переместила бы ее со второго места на первое.

"Все-таки, наверное, был недожим, техническая ошибка, но сейчас говорить об этом уже бессмысленно, после драки кулаками не машут. На самом деле очень обидно, так как команда упустила золотую медаль. Но если принимать во внимание, что это был мой первый взрослый старт, то результат неплохой. Хотя полного удовлетворения от выступления с сильнейшими нет, ведь я не стала здесь первой", - призналась Сотиева.

"Через месяц у меня начнется подготовка к юниорскому чемпионату мира. Мы знаем, над чем работать. Главное, не сдаваться", - сказала спортсменка.

18-летняя Сотиева - победительница январского Кубка России с результатом 240 кг (107+133).

"Яна очень достойная девушка, и мы очень хотели золотую медаль. Судьи посчитали, что была ошибка. Но результат все равно нормальный, они столько на тренировках не поднимали, и по сравнению с Кубком России у них положительная динамика. Но я ничуть не удивлен результатом Сотиевой, она была готова к этому турниру, в противном случае ее просто не включили бы в состав команды", - сказал главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.