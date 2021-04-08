Штангистка Романова считает бронзу чемпионата Европы отличным достижением

Победу в весовой категории до 76 кг одержала украинка Ирина Деха (248), второе и третье места заняли россиянки Яна Сотиева (246) и Романова (243). В последней попытке Сотиева подняла над головой штангу весом 137 кг, однако судьи не засчитали попытку, которая переместила бы ее со второго места на первое.

"Выступила я хорошо, жаль, что не справилась с 114 кг, была возможность золото в рывке получить. В интересах страны мне пришлось выступать в олимпийской весовой категории до 76 кг, и я считаю, что это отличный результат. Во время подготовки к турниру мне также не удавалось поднимать 114 кг. Теперь я буду готовиться к чемпионату России и набирать вес, а потом буду готовиться к мировому первенству", - сказала Романова.

29-летняя Анастасия Романова является бронзовым призером чемпионата мира - 2015 и обладательницей двух золотых наград европейских первенств (2017 - до 69 кг, 2019 - до 71 кг).