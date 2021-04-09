Футболист ЦСКА Магнуссон перенес операцию в Финляндии

ТАСС, 9 апреля. Исландский защитник футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон успешно прооперирован в Финляндии. Об этом он сообщил в сторис своего аккаунта в Instagram.

Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Тамбовом" (2:1). В связи с травмой он пропустит остаток сезона.