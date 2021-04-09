Футболист ЦСКА Магнуссон перенес операцию в Финляндии

ТАСС, 9 апреля. Исландский защитник футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон успешно прооперирован в Финляндии. Об этом он сообщил в сторис своего аккаунта в Instagram.
Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Тамбовом" (2:1). В связи с травмой он пропустит остаток сезона.
Хёрдур @HordurM34 выложил в инстаграм снимок из госпиталя в Финляндии— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 9, 2021
"Операция прошла хорошо, скоро вернусь в Москву. Спасибо всем за поддержку❤️" pic.twitter.com/YUubKCFVRo
"Операция прошла хорошо, скоро вернусь в Москву. Спасибо всем за поддержку", - написал Магнуссон.
Магнуссону 28 лет, он выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе клуба стал победителем Суперкубка России (2018). В нынешнем сезоне на счету исландца 28 матчей и один гол за ЦСКА в разных турнирах.