Махачев может летом провести бой против Дос Аньоса

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев может летом провести бой против бразильца Рафаэля Дос Аньоса. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Из тех, кто свободен, приоритетный соперник - Дос Аньос, - сказал Магомедов. - У всей команды и у самого Ислама есть желание с ним подраться. Если мы посмотрим на список свободных бойцов, то самый титулованный, самый опытный, самый разносторонний и хороший боец - это Дос Аньос. Работа над этим ведется, в скором времени мы получим дату и соперника".

"Бой будет летом", - добавил собеседник агентства.

Махачев и Дос Аньос должны были провести поединок еще осенью 2020 года, однако бой не состоялся. В активе россиянина 19 побед и одно поражение.