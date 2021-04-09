Волейболисты петербургского "Зенита" и "Динамо" сыграют в финале чемпионата России

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома обыграло новосибирский "Локомотив" и стало вторым финалистом чемпионата России по волейболу - Суперлиги-Париматч.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:17, 25:13, 16:25, 25:23) в пользу московской команды. Ранее в пятницу петербургский "Зенит" оказался сильнее кемеровского "Кузбасса", победив со счетом 3-2 (26:24, 22:25, 24:26, 25:22, 15:11).

В финале встретятся московское "Динамо" и петербургский "Зенит", в матче за третье место сыграют кемеровский "Кузбасс" и новосибирский "Локомотив". Встречи пройдут 10 апреля.

Десятикратный чемпион России казанский "Зенит" занял третье место по итогам группового турнира в рамках "Финала шести" и не смог выйти в полуфинал. Все матчи проходят на площадке московского "Динамо", ставшего лучшим на предварительном этапе.

В "Финал шести" квалифицировались команды, занявшие первое и второе места по итогам предварительного этапа, а также победители квалификационного раунда среди клубов, занявших места с третьего по десятое. Победителем предыдущего чемпионата России был объявлен новосибирский "Локомотив".