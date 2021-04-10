Гол Барбашева и передача Тарасенко помогли "Сент-Луису" разгромить "Миннесоту" в матче НХЛ

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отдал одну голевую передачу и набрал 10 очков (три гола + семь передач) в 16 матчах. В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече - третью за 2,5 года, из-за чего провел первый матч в этом году только 7 марта. Барбашев забросил третью шайбу в нынешнем сезоне, набрав восемь очков (3+5) за 22 игры. нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не сумел отличиться.

"Миннесота" потерпела крупнейшее поражение в своей истории и занимает третью позицию в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 50 очков в 39 матчах. "Сент-Луис" находится на пятой строчке с 42 очками за 40 игр. Следующий матч команды проведут 11 апреля в Сент-Луисе.