{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Гол Барбашева и передача Тарасенко помогли "Сент-Луису" разгромить "Миннесоту" в матче НХЛ

"Миннесота" проиграла со счетом 1:9, потерпев крупнейшее поражение в своей истории
Владимир Тарасенко (в центре) AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Владимир Тарасенко (в центре)
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 10 апреля. "Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" со счетом 9:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Закари Сэнфорд (2-я минута), Джейден Шварц (7, 16), Сэмми Блэз (17), Райан О'Райли (22, 25), Джастин Фолк (29), Джейк Уолман (51), Иван Барбашев (58). У "Миннесоты" отличился Зак Паризе (8).

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отдал одну голевую передачу и набрал 10 очков (три гола + семь передач) в 16 матчах. В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече - третью за 2,5 года, из-за чего провел первый матч в этом году только 7 марта. Барбашев забросил третью шайбу в нынешнем сезоне, набрав восемь очков (3+5) за 22 игры. нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не сумел отличиться.

"Миннесота" потерпела крупнейшее поражение в своей истории и занимает третью позицию в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 50 очков в 39 матчах. "Сент-Луис" находится на пятой строчке с 42 очками за 40 игр. Следующий матч команды проведут 11 апреля в Сент-Луисе.

Теги
НХЛ
НХЛ
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Баффало" в матче НХЛ
Овечкин забросил 457-ю шайбу в равных составах и вышел по этому показателю на чистое шестое место в истории НХЛ
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Баффало" в матче НХЛ
Читать полностью