Олимпийские чемпионы сыграли в хоккей в благотворительном матче в Норильске

НОРИЛЬСК, 10 апреля. /ТАСС/. Благотворительный матч с участием звезд хоккея, ежегодно организуемый компанией "Норникель" и Ночной хоккейной лигой, прошел в Норильске. Было собрано более 3 млн рублей благотворительных средств, сообщили ТАСС в компании "Норникель".

"Более 10 золотых медалей Олимпийских игр завоевали легенды хоккея, сыгравшие в благотворительном матче. Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Шепелев, Александр Могильный, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов и другие прославленные игроки продемонстрировали мастерство в городе, расположенном в 300 километрах севернее полярного круга. Команде легенд противостояли лучшие игроки Ночной хоккейной лиги из Заполярья", - рассказали в компании.

Встреча завершилась победой легенд хоккея со счетом 12:4. Собранные 3,1 млн рублей будут удвоены компанией "Норникель" и пойдут на развитие хоккея в Заполярья.

Победитель Олимпиады-1988 Могильный отметил, что у благотворительного матча был "высший класс организации". "Фантастические болельщики здесь в Норильске. Самая классная атмосфера, которая может быть. Конечно, ребята с каждым годом прибавляют", - рассказал журналистам двукратный олимпийский чемпион Фетисов.

Также олимпийские чемпионы провели мастер-классы для юных игроков в новом городском спорткомплексе "Айка". В социальных сетях Таймыра прошел цифровой флешмоб "Сыграй как Буре", несмотря на то, что сам нападающий не смог прилететь на мероприятие. Ведущий матча, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев провел урок в "Медиашколе Заполярья", где ему подарили нож из бивня мамонта.

Матчи с участием звезд хоккея в рамках Ночной хоккейной лиги в Норильске проводятся ежегодно при поддержке "Норникеля". Впервые такая игра состоялась 4 марта 2017 года. В 2020 году встречу отменили из-за пандемии.