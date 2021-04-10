Призер чемпионата Европы штангист Наниев рассказал о своем отношении к допинг-офицерам

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российский штангист Тимур Наниев, завоевавший в субботу бронзовую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 109 кг, уже привык к частым визитам офицеров допинг-контроля и не испытывает из-за этого никакого дискомфорта. Об этом он рассказал журналистам.

"В этом и прошлом годах я уже сбился со счета, сколько раз проходил допинг-контроль, - сказал Наниев. - Отношусь к этому нормально, они к нам приходят уже не как в гости, а как к себе домой. Как-то осенью ко мне два дня подряд приезжали. Мы к этому привыкли, допинг-офицеры нам уже стали как родные".

По информации ТАСС, Российское антидопинговое агентство в 2019 и 2020 годах тестировало Наниева по пять раз. 26-летний штангист также проходит проверки на допинг по линии Международной федерации тяжелой атлетики.