{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Призер чемпионата Европы штангист Наниев рассказал о своем отношении к допинг-офицерам

Спортсмен отметил, что сотрудники антидопингового агентства уже стали для него как родные

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российский штангист Тимур Наниев, завоевавший в субботу бронзовую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 109 кг, уже привык к частым визитам офицеров допинг-контроля и не испытывает из-за этого никакого дискомфорта. Об этом он рассказал журналистам.

"В этом и прошлом годах я уже сбился со счета, сколько раз проходил допинг-контроль, - сказал Наниев. - Отношусь к этому нормально, они к нам приходят уже не как в гости, а как к себе домой. Как-то осенью ко мне два дня подряд приезжали. Мы к этому привыкли, допинг-офицеры нам уже стали как родные".

По информации ТАСС, Российское антидопинговое агентство в 2019 и 2020 годах тестировало Наниева по пять раз. 26-летний штангист также проходит проверки на допинг по линии Международной федерации тяжелой атлетики.

Теги
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике
Футбол в России
"Рубин" в гостях обыграл "Ростов" в матче чемпионата России
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанского клуба
Читать полностью