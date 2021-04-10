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Футбол в России

"Рубин" в гостях обыграл "Ростов" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанского клуба

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" обыграли "Ростов" со счетом 1:0 в гостевом матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол на 73-й минуте забил полузащитник "Рубина" Дарко Йевтич. Для 28-летнего футболиста этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.

"Рубин" с 43 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 37 очками после 25 игр располагается на девятой позиции.

В следующем туре "Ростов" 17 апреля на выезде сыграет с московским "Локомотивом", "Рубин" 18 апреля в гостях встретится с екатеринбургским "Уралом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит24156355-2151
2Спартак24145549-2847
3Локомотив24134732-2643
4Рубин25134834-2943
5ЦСКА24134742-2543
6Динамо24133836-2642
7Сочи24117638-2640
8Химки25115931-3438
9Ростов251141032-2737
10Краснодар241041044-3534
11Ахмат25951127-3232
12Урал24611722-3029
13Ротор24461412-3818
14Уфа25451618-4117
15Арсенал24451519-4217
16Тамбов25341815-4613

 

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