"Рубин" в гостях обыграл "Ростов" в матче чемпионата России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" обыграли "Ростов" со счетом 1:0 в гостевом матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол на 73-й минуте забил полузащитник "Рубина" Дарко Йевтич. Для 28-летнего футболиста этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.

"Рубин" с 43 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 37 очками после 25 игр располагается на девятой позиции.

В следующем туре "Ростов" 17 апреля на выезде сыграет с московским "Локомотивом", "Рубин" 18 апреля в гостях встретится с екатеринбургским "Уралом".