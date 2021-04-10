"Рубин" в гостях обыграл "Ростов" в матче чемпионата России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" обыграли "Ростов" со счетом 1:0 в гостевом матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол на 73-й минуте забил полузащитник "Рубина" Дарко Йевтич. Для 28-летнего футболиста этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.
"Рубин" с 43 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 37 очками после 25 игр располагается на девятой позиции.
В следующем туре "Ростов" 17 апреля на выезде сыграет с московским "Локомотивом", "Рубин" 18 апреля в гостях встретится с екатеринбургским "Уралом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|24
|15
|6
|3
|55-21
|51
|2
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|49-28
|47
|3
|Локомотив
|24
|13
|4
|7
|32-26
|43
|4
|Рубин
|25
|13
|4
|8
|34-29
|43
|5
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|42-25
|43
|6
|Динамо
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|7
|Сочи
|24
|11
|7
|6
|38-26
|40
|8
|Химки
|25
|11
|5
|9
|31-34
|38
|9
|Ростов
|25
|11
|4
|10
|32-27
|37
|10
|Краснодар
|24
|10
|4
|10
|44-35
|34
|11
|Ахмат
|25
|9
|5
|11
|27-32
|32
|12
|Урал
|24
|6
|11
|7
|22-30
|29
|13
|Ротор
|24
|4
|6
|14
|12-38
|18
|14
|Уфа
|25
|4
|5
|16
|18-41
|17
|15
|Арсенал
|24
|4
|5
|15
|19-42
|17
|16
|Тамбов
|25
|3
|4
|18
|15-46
|13