Национальная хоккейная лига перенесла начало плей-офф

ТАСС, 11 апреля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение перенести окончание регулярного чемпионата в Северном дивизионе и начало плей-офф на более поздний срок в связи со вспышкой коронавируса в "Ванкувере". Об этом сообщает русскоязычная версия официального сайта лиги.

Сроки проведения регулярного чемпионата продлены, чтобы "Ванкувер" имел возможность провести восемь пропущенных матчей. Таким образом, клуб завершит выступление в регулярном чемпионате в Северном дивизионе 16 мая, а не 8 мая, как планировалось изначально. Матчи плей-офф должны были стартовать 11 мая, новая дата старта розыгрыша Кубка Стэнли пока не определена.

"НХЛ продолжит анализировать процесс проведения регулярного сезона перед тем, как объявить дату начала розыгрыша Кубка Стэнли, - говорится в заявлении лиги. - В связи с изменениями в календаре Северного дивизиона есть вероятность, что первый раунд плей-офф в Восточном, Центральном и Западном дивизионах начнется раньше, чем в Северном".

Регулярный чемпионат должен завершиться 10 мая в Центральном и Западном дивизионах и 11 мая - в Восточном дивизионе.

"Ванкувер" не играет с 25 марта в связи с тем, что результаты тестов на коронавирус у 21 хоккеиста и четверых сотрудников оказались положительными. Первый матч после перерыва команда проведет 17 апреля против "Эдмонтона".

С начала сезона-2020/21 НХЛ перенесла 54 матча. Из них 49 были перенесены из-за коронавируса и пять - из-за погодных условий.