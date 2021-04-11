Грузин Талахадзе установил мировой рекорд на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Грузинский спортсмен Лаша Талахадзе установил новый мировой рекорд в весовой категории свыше 109 кг по сумме упражнений на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве.

Талахадзе показал результат 485 кг (222 кг в рывке + 263 кг в толчке). Предыдущий мировой рекорд также принадлежал грузинскому атлету (484; 220+264). Второе и третье места заняли представители Армении Гор Минасян (464) и Вараздат Лалаян (445). Россиянин Антоний Савчук стал пятым (418).

Талахадзе 27 лет, он стал пятикратным чемпионом Европы, также он является олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира.