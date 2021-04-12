Опрос: подавляющее большинство жителей Японии выступает за отмену или перенос Олимпиады

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Более двух третей жителей Японии выступают за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного агентство Kyodo.

39,2% участников опроса выступили за полную отмену Игр, тогда как 32,8% респондентов высказались за еще один перенос сроков Олимпиады. За проведение Игр в намеченные сроки высказались только 24,5% опрошенных.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы приняли окончательное решение проводить Олимпийские игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.