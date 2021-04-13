Регбиста клуба "Локомотив-Пенза" Снисаренко дисквалифицировали за допинг

ТАСС, 13 апреля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало украинского регбиста Игоря Снисаренко, выступающего за команду "Локомотив-Пенза", на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дисквалификация Снисаренко будет отсчитываться с 22 декабря 2020 года. Он обвиняется в нарушении п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Снисаренко 30 лет, он выступает за клуб "Локомотив-Пенза" с 2019 года, также в разные годы играл за молдавский "Олимп-Электромаш", российские клубы "Стрела-Авто", "Новокузнецк", "Булава" и украинское "Подолье". В 2019 году с пензенским "Локомотивом" Снисаренко стал чемпионом России по регби-7.