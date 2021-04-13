"Финал четырех" Кубка России по гандболу пройдет 7-8 мая в Москве

ТАСС, 13 апреля. Матчи "Финала четырех" мужского Кубка России по гандболу пройдут в Москве с 7 по 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Решение было принято в ходе заседания исполкома организации. Встречи пройдут во дворце спорта "Динамо", в котором домашние матчи проводит женский ЦСКА.

В "Финале четырех" сыграют петербургский "Университет Лесгафта - Нева", краснодарский СКИФ, ЦСКА и "Чеховские медведи".

Полуфиналы пройдут 7 мая, финал и игра за третье место - 8 мая. Соперники по полуфиналам станут известны по результатам жеребьевки, которая пройдет позднее.