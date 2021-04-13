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Сборные по футболу

Фомина заявила, что смотрит с оптимизмом на перспективы женской сборной России

Бывший тренер отметила, что у команды хорошие шансы на успешное выступление не чемпионате Европы в 2022 году

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу будет иметь хорошие шансы на успешное выступление в финальной части чемпионата Европы, если удастся улучшить ряд игровых компонентов. Такое мнение ТАСС высказала бывший главный тренер национальной команды, главный тренер "Локомотива" Елена Фомина.

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Во вторник сборная России в Москве сыграла вничью с командой Португалии и по сумме двух матчей вышла в финальную часть чемпионата Европы (1:0 - в гостях, 0:0 - дома). Чемпионат Европы пройдет в Англии с 6 по 31 июля 2022 года.

"В запасе есть довольно длительное время, еще есть возможность улучшить игровые, тактические компоненты, восстановится ряд травмированных игроков, - сказала Фомина. - Если мы сможем сохранить этот состав даже в таком состоянии, как сейчас, то думаю, что у нас будут очень хорошие шансы".

Фомина возглавляла сборную России с 2015 по 2020 год, сумев вывести ее в финальную стадию европейского первенства 2017 года.

"После прихода нового главного тренера (Юрия Красножана - прим. ТАСС), возможно, только увеличилось количество футболисток "Локомотива" в стартовом составе. В остальном, я думаю, стиль игры похожий, выстроены были относительно соперниц, понимали их сильные и слабые стороны. Пока каких-то глобальных изменений я не увидела. Думаю, это связано с тем, что он еще работает не очень долгое время на посту главного тренера, поэтому что-то менять довольно опасно для команды, игроков и результата", - отметила она.

Фомина отметила, что россиянки хорошо действовали в обороне в матче со сборной Португалии. "Помогла уверенная игра всей команды. Оборонительные действия были на достаточно высоком уровне, мы смогли не допустить опасных моментов вблизи наших ворот", - подчеркнула тренер.

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