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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Тарасова поделилась ожиданиями от командного чемпионата мира по фигурному катанию

Турнир пройдет с 15 по 18 апреля в Японии

ТАСС, 14 апреля. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ожидает прекрасных прокатов от российских спортсменов на предстоящем командном чемпионате мира (World Team Trophy), который пройдет в Японии. Комментарий Тарасовой приводит газета "Спорт-Экспресс".

Турнир пройдет с 15 по 18 апреля. В составе российской сборной выступят капитан команды Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

"У меня прекрасные ожидания. Желаю нашим ребятам отличного настроения! Ждем прекрасных прокатов, которые завершат сезон. Удачи", - сказала Тарасова.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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