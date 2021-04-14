Тарасова поделилась ожиданиями от командного чемпионата мира по фигурному катанию

ТАСС, 14 апреля. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ожидает прекрасных прокатов от российских спортсменов на предстоящем командном чемпионате мира (World Team Trophy), который пройдет в Японии. Комментарий Тарасовой приводит газета "Спорт-Экспресс".

Турнир пройдет с 15 по 18 апреля. В составе российской сборной выступят капитан команды Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

"У меня прекрасные ожидания. Желаю нашим ребятам отличного настроения! Ждем прекрасных прокатов, которые завершат сезон. Удачи", - сказала Тарасова.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).