Решение о проведении "ВТБ Кубка Кремля" во Дворце гимнастики в Лужниках уже принято

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" договорились о проведении соревнований в 2021 году во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее о смене места проведения соревнований сообщила газета "Коммерсант".

"Точно пройдет во Дворце художественной гимнастики, мы договорились обо всем. Стартует 17 октября и пройдет в две недели - мужской и женский турниры один за другим", - сказал Тарпищев.

В 2019 году соревнования проходили в ледовом дворце "Крылатское", а в 2020-м - не состоялись из-за пандемии.