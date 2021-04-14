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"ВТБ Кубок Кремля"

Решение о проведении "ВТБ Кубка Кремля" во Дворце гимнастики в Лужниках уже принято

Турнир стартует 17 октября
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" договорились о проведении соревнований в 2021 году во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее о смене места проведения соревнований сообщила газета "Коммерсант".

"Точно пройдет во Дворце художественной гимнастики, мы договорились обо всем. Стартует 17 октября и пройдет в две недели - мужской и женский турниры один за другим", - сказал Тарпищев.

В 2019 году соревнования проходили в ледовом дворце "Крылатское", а в 2020-м - не состоялись из-за пандемии.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
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