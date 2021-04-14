Киев пожизненно дисквалифицировал 26 футболистов за участие в матчах за команды Донбасса

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожизненно дисквалифицировала 26 футболистов в связи с их участием в международных матчах сборных команд республик Донбасса. Об этом в среду сообщила пресс-служба УАФ.

"За действия и поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ, контрольно-дисциплинарный комитет УАФ запретил (указанным футболистам - прим. ТАСС) осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и так далее), пожизненно", - сказано в сообщении. УАФ рассмотрела дело по заявлению комитета по этике и честной игре УАФ и Службы безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что это решение может быть оспорено в течение 10 дней в апелляционном комитете ассоциации.

Ранее в пресс-службе УАФ сообщали, что в ходе проведения оперативно-разыскной деятельности СБУ получила информацию о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной Донецкой народной республики принимали участие в товарищеском матче против сборной Абхазии 25 сентября 2020 года на стадионе "Динамо" в Сухуме. СБУ также выяснила, что 8-12 декабря в Сухуме в турнире "Лига братских народов - 2020" играла команда "Восток-Уголь" из Луганской народной республики.