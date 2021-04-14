ФИФА может дисквалифицировать Ибрагимовича за долевое владение букмекерской компанией

ТАСС, 14 апреля. Международная федерация футбола (ФИФА) может дисквалифицировать нападающего итальянского "Милана" и сборной Швеции Златана Ибрагимовича за долевое владение букмекерской компанией Bethard. Как сообщает шведская газета Aftonbladet, футболисту грозит штраф в размере более €98 тыс. или отстранение от футбольной деятельности на три года.

Ибрагимович стал совладельцем Bethard через свою компанию Unknown AB в 2018 году. Компания Ибрагимовича владеет 10% акций Gameday Group PLC, которая является единственным акционером Bethard. Согласно правилам ФИФА и Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА), игроки, имеющие финансовые мотивы в букмекерских компаниях, не допускаются к соревнованиям.

Ибрагимович провел за сборную Швеции матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команд Грузии (1:0) и Косова (3:0) 25 и 28 марта соответственно, также участвовал в играх Лиги Европы нынешнего сезона.

Ибрагимовичу 39 лет, он выступает за "Милан" с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 17 матчах. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы.