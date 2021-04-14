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Олимпиада в Токио

Поздняков: флаг России в цветах костюмов на Олимпиаду отчетливо виден

Презентация коллекции экипировки российских олимпийцев от Zasport прошла в среду в Москве
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Национальный флаг России отчетливо виден в новой форме российских олимпийцев для Игр в Токио. Такое мнение высказал журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Презентация коллекции экипировки российских олимпийцев от Zasport прошла в среду в Москве на ВДНХ в павильоне "Космос". Участники Игр в Токио и члены делегации получат комплект, включающий в себя порядка 60 элементов экипировки.

"Самым главным символом является флаг, мы его не можем использовать. Но использовали цвета флага. В тех моделях, которые вы видели, национальный флаг виден отчетливо", - сказал глава ОКР.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

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Олимпиада в Токио
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