Поздняков: флаг России в цветах костюмов на Олимпиаду отчетливо виден

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Национальный флаг России отчетливо виден в новой форме российских олимпийцев для Игр в Токио. Такое мнение высказал журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Презентация коллекции экипировки российских олимпийцев от Zasport прошла в среду в Москве на ВДНХ в павильоне "Космос". Участники Игр в Токио и члены делегации получат комплект, включающий в себя порядка 60 элементов экипировки.

"Самым главным символом является флаг, мы его не можем использовать. Но использовали цвета флага. В тех моделях, которые вы видели, национальный флаг виден отчетливо", - сказал глава ОКР.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).