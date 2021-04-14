УНИКС вышел в финал баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 14 апреля. Российский баскетбольный клуб УНИКС на выезде обыграл итальянский "Виртус" со счетом 107:100 в третьем матче полуфинала Еврокубка. Встреча прошла в Болонье.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Виртуса" Милош Теодосич, набравший 25 очков. В составе УНИКСа больше всех очков набрал защитник Джамар Смит (24).

УНИКС одержал победу в серии до двух побед со счетом 2-1. В первом матче 6 апреля "Виртус" на своей площадке обыграл УНИКС со счетом 80:76, во второй игре 9 апреля казанский клуб одержал победу дома со счетом 85:81.

В финале УНИКС сыграет с "Монако", который в полуфинале со счетом в серии 2-0 обыграл испанскую "Гран-Канарию". Серия пройдет до двух побед, встречи состоятся 27, 30 апреля и, если потребуется, 5 мая.

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.